POL-PDNR: Betrunkener Fahrzeugführer leistet Widerstand

Linkenbach (ots) - Am Dienstag ist im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr auf der Landesstraße 265 in Höhe der Mülldeponie eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt worden. Die Geschwindigkeit ist im Messbereich auf 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften begrenzt. Bei einer Durchlaufzahl von 1042 Fahrzeugen sind 23 Geschwindigkeitsverstöße geahndet worden. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit betrug 111 km/h.

