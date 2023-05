POL-PDNR: Betzdorf - Girls' Day bei der Polizei Betzdorf

Leubsdorf (ots) - Am Dienstagvormittag zwischen 09 Uhr und 13 Uhr wurde in der Hauptstraße ein am Fahrbahnrand geparkter PKW beschädigt. Dem Unfallschaden zufolge muss ein vorbeifahrender PKW mit dem Mitsubishi kollidiert und anschließend unerlaubt geflüchtet sein. Hinweise zum Verursacher werden an die Polizei in Linz erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein Pressestelle Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der Polizei ...

mehr