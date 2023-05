POL-PDNR: Radarkontrolle

Rheinbrohl, Laacher Weg (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 27.04.2023, 14:30 Uhr und dem 02.05.2023, 06:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in Rheinbrohl. Unbekannte warfen an einem Firmengebäude mehrere Fenster sowie eine Glastür mit Steinen ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Linz/Rhein zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr