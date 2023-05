POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 62-Jährigen

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Montag (15.05.2023), gegen 00:40 Uhr, brach ein Unbekannter in der Straße In den Neugärten einen Zigarettenautomaten auf. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad vom Tatort. Aus dem Automaten wurden Bargeld und Zigaretten entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Eine genaue Beschreibung des Täters liegt ...

