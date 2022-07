POL-MG: Neue Betrugsmasche - Polizei warnt vor Anrufern einer angeblichen Pflegekasse

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat am Donnerstag, 21. Juli, gegen 9.50 Uhr in einem Supermarkt an der Lüpertzender Straße im Ortsteil Gladbach einen 30-jährigen Ladendieb nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter ordnete am darauffolgenden Freitag Untersuchungshaft an. Der 30-Jährige näherte sich der Kasse und fragte die dortige Mitarbeiterin nach einer ausverkauften ...

