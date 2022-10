Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/B10 - Schwerlastverkehr im Visier

Zahlreiche Verstöße stellte die Polizei am Mittwoch bei Kontrollen auf der B10 bei Dornstadt fest.

Ab 9 Uhr kontrollierten Spezialisten der Verkehrspolizei den Schwerlastverkehr bei Dornstadt. Insgesamt 27 Laster wurden während der mehrstündigen Kontrolle genauer unter die Lupe genommen. Davon mussten 18 Lkw beanstandet werden. So auch ein türkischer Sattelzug, der Farbe geladen hatte. Es waren die Bremsanlage an der Zugmaschine und zwei Reifen am Auflieger in so einem schlechten Zustand, dass der 51-Jährige nur noch zu einer Niederlassung im Raum Neu-Ulm weiterfahren durfte. Bis dahin wurde das Gespann von der Polizei begleitet und anschließend nach einer Begutachtung durch einen Sachverständigen die Weiterfahrt untersagt. Der Mann durfte erst weiterfahren, nach dem die Mängel behoben waren. Ähnlich erging es einem bulgarischen Lkw-Fahrer. Auch sein Fahrzeug wies gravierende Bremsen- und Reifenmängel auf und der Laster wurde von einem Sachverständigen begutachtet. Zur Sicherung des Bußgeldverfahrens wurden Sicherheitsleistungen von mehreren hundert Euro erhoben.

Darüber hinaus verstießen die Fahrer gegen Lenk- und Ruhezeiten, Ladungssicherungen oder waren zu schnell unterwegs. Auch wurde in einem Fall verbotenerweise das Mobiltelefon benutzt. Das Ergebnis zeige die Notwendigkeit der Kontrollen. Die Polizei werde sie deshalb fortsetzen.

