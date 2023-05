POL-NE: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein

Neuss (ots) - Wegen eines Brandes in einem ausrangierten Eisenbahnwagen wurden Feuerwehr und Polizei am Mittwoch (24.05.), gegen 11:25 Uhr, zu einem Firmengelände an der Memeler Straße gerufen. Der früher zur Personenbeförderung genutzte Waggon stand in Flammen und wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Neuss gelöscht. Von Zeugen erhielten die Polizeibeamten vor Ort Hinweise auf einen Wohnungslosen, der in dem ...

mehr