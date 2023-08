Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Aufgefahren

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen gegen 8:40 Uhr auf der B14. Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Bundesstraße in Richtung Stuttgart und bemerkte kurz vor der Ausfahrt Waiblingen-Mitte zu spät, dass die vor ihm fahrende 27-jährige Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste. Bei der anschließenden Kollision wurden beide Autos beschädigt, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Winnenden: Unfallflucht

Zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Silcherstraße einen geparkten Opel und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Opel beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schwaikheim: Auto gestohlen

In der Nacht auf Donnerstag zwischen 19 Uhr und 4:45 Uhr wurde ein in der Kelterstraße geparkter schwarzer Jeep Wrangler mit dem Kennzeichen WN-OP 127 entwendet. Das ca. 3 Jahre alte Fahrzeug verfügt über ein Keyless-Go-System. Zeugen, die im Tatzeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben bzw. das Fahrzeug gesichtet haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Murrhardt: Unfallflucht

Am Motorradabstellplatz beim Campingplatz Am Waldsee ereignete sich am Mittwochabend eine Unfallflucht. Ein Fahrzeug stieß gegen ein parkendes Motorrad, welches dabei Schaden nahm. Der Verursacher meldete den Vorfall nicht und entfernte sich unerlaubterweise. Zeugen zum Vorfall, der sich zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

