POL-PPRP: Einbruchsversuch

Ludwigshafen (ots)

Bislang Unbekannte versuchten zwischen Montag (14.08.2023, 16 Uhr) und Dienstag (15.08.2023, 15:30 Uhr) in Geschäftsräume einer Sozialstation in der Edigheimer Straße einzudringen. Es gelang ihnen jedoch nicht, ins Gebäude einzudringen, sodass lediglich ein Sachschaden durch Hebelspuren entstand. Die Schadenshöhe wird auf 400 Euro geschätzt.

Auch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Hemshofstraße wurde eingebrochen. Das meldete die Eigentümerin am 16.08.2023 der Polizei. Aus der Parzelle wurden unter anderem Fernsehgeräte und ein Fleischwolf entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang nicht fest.

Sie haben sachdienliche Hinweise? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

