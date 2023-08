Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: möglicher Unfall - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (16.08.2023) fuhr ein 20-Jähriger mit seinem BMW gegen 19:00 Uhr auf der Stifterstraße in Richtung Saarlandstraße. Kurz vor der Ampelkreuzung Stifterstraße/Saarlandstraße fuhr ein Kind auf einem Fahrrad auf die Fahrbahn und touchierte die Beifahrertür des Autos. Als der 20-Jährige anhielt, um nach dem Kind zu schauen, war dieses nicht mehr vor Ort. Die Eltern des Kindes werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell