POL-PPRP: Raub an Rheinschanzenpromenade

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (16.08.2023), gegen Mitternacht, wurde ein 32-Jähriger an der Rheinschanzenpromenade ausgeraubt. Er wollte sich zu einer Gruppe von 5 - 6 Männern, welche an der Promenade Musik hörten, gesellen. Daraufhin kam es zum Streit zwischen der Gruppe und dem 32-Jährigen. Als der Geschädigte weggehen wollte, entriss ihm ein Mann aus der Gruppe seinen Rucksack. Der 32-Jährige konnte dann flüchten.

Die Männer aus der Gruppe seien alle Anfang 20 Jahre alt und trainiert gewesen. Der Mann, der ihm den Rucksack entrissen habe, habe längere zurück gegelte Haare gehabt und eine Halskette getragen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

