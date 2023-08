POL-PPRP: Versuchter Betrug am Telefon

Ludwigshafen (ots) - In der Großwiesenstraße, kurz vor der Rehbachkurve, kam ein 19-jähriger Autofahrer am 15.08.2023, gegen 22:20 Uhr, von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Bordsteinkante. Durch den Aufprall platzten zwei Reifen des Fahrzeugs. An diesem entstand ein Sachschaden von geschätzt 500 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme ergaben sich ...

