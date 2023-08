POL-PPRP: Unfallfluchten im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Ein 37-Jähriger wollte am Dienstagabend (15.08.2023) eine Flasche Schnaps in einem Lebensmitteldiscounter in der Ludwigstraße stehlen. Hieran wurde er von einer 21-Jährigen und einer 54-Jährigen gehindert. Sie versperrten ihm den Weg aus dem Geschäft und nahmen ihm die Flasche ab. Daraufhin ging der Mann erneut in den Laden, holte sich eine weitere Flasche und drängte sich an den beiden Frauen vorbei. Um seine Beute zu sichern, schubste und kratzte ...

mehr