POL-PPRP: Styroporplatten auf B44 verloren - Hinweise erbeten

Ludwigshafen (ots) - Die Scheibe eines Geschäftes in der Ludwigstraße wurde durch Unbekannte in der Nacht von Montag (14.08.2023, 22 Uhr) auf Dienstag (15.08.2023, 8:20 Uhr) beschädigt. Insgesamt wird die Schadenshöhe aktuell auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Sie haben etwas Verdächtiges beobachtet oder gehört? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 mit sachdienlichen Hinweisen unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

