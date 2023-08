POL-PPRP: Motorradfahrer ins Gesicht geschlagen

Ludwigshafen (ots) - In der Sachsenstraße wurde in der Nacht von Montag (14.08.2023, 21 Uhr) auf Dienstag (15.08.2023, 7 Uhr) ein Geldbeutel aus einem Auto gestohlen. Dieses war zur Tatzeit nicht abgeschlossen. Im Geldbeutel befanden sich neben Ausweisdokumenten auch etwa 50 Euro Bargeld. Sie haben etwas beobachtet? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail ...

