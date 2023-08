Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit in der Friedrich-Naumann-Straße

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend wurde der Polizei ein pöbelnder 35-Jähriger auf einem Spielplatz in der Friedrich-Naumann-Straße gemeldet. Vor Ort wurden der Mann, der sich provokativ verhielt und sichtlich alkoholisiert war, angetroffen. Er hatte zuvor mehrere Passanten und Anwohner angesprochen, so Zeugen. Schließlich wollte er einem 38-Jährigen die Hand geben. Als dieser dies ablehnte, lief er mit erhobener Bierflasche auf den 38-Jährigen zu. Es kam in der Folge zu einer Rangelei, bei der der 38-Jährige leicht verletzt wurde. In die Rangelei griff auch ein weiterer Zeuge ein, der ebenfalls leicht verletzt wurde. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,03 Promille. Wegen seines durchweg provokanten Verhaltens musste der 35-Jährige gefesselt werden. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

