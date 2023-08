Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räuberischer Diebstahl

Ludwigshafen (ots)

Ein 37-Jähriger wollte am Dienstagabend (15.08.2023) eine Flasche Schnaps in einem Lebensmitteldiscounter in der Ludwigstraße stehlen. Hieran wurde er von einer 21-Jährigen und einer 54-Jährigen gehindert. Sie versperrten ihm den Weg aus dem Geschäft und nahmen ihm die Flasche ab. Daraufhin ging der Mann erneut in den Laden, holte sich eine weitere Flasche und drängte sich an den beiden Frauen vorbei. Um seine Beute zu sichern, schubste und kratzte er die 54-Jährige. Auch die 21-Jährige stieß er von sich. Beide Frauen wurden leicht verletzt.

Durch den Hinweis eines Passanten konnten Polizeikräfte den 37-Jährigen in der Nähe der Heny-Roos-Passage kontrollieren. Er war offensichtlich alkoholisiert. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte er eine Nacht im Polizeigewahrsam.

