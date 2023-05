Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 57-Jähriger mit falschem Gewinnversprechen um vierstelligen Geldbetrag gebracht

Mönchengladbach (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 12. Mai bis Dienstag, 16. Mai ist es zu einem Betrug in Zusammenhang mit dem Erwerb von Google-Play-Karten gekommen. Ein 57-jähriger Mann aus Bonnenbroich-Geneicken ist so um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht worden.

Um 14.09 Uhr erhielt der Mann am Freitag, 12. Mai, den ersten Anruf. Eine Frauen-stimme teilte ihm mit, dass er erfolgreich an einem Gewinnspiel teilgenommen habe und sich nun entscheiden dürfe, ob er ein Auto oder einen fünfstelligen Geldbetrag erhalten wolle. Da der 57-Jährige nach eigener Aussage häufiger an Gewinnspielen teilnehme, glaubte er zunächst an die Echtheit des Gewinnversprechens. Im Laufe der folgenden Tage erhielt der Mann immer wieder Anrufe von verschiedenen Nummern und es meldeten sich sowohl Männer als auch Frauen am anderen Ende der Leitung, die alle auf unterschiedliche Art und Weise an der angeblichen Gewinnübergabe beteiligt sein wollten. Man erklärte, dass es für die Auszahlung des Gewinns nötig sei, Notar- und Transportkosten im Voraus zu zahlen. Der 57-Jährige kaufte nach Aufforderung Google-Play-Karten mit einem bestimmten Wert, deren Code er am Telefon durchgab. Ebenfalls tätigte er eine Überweisung an ein ihm vorgegebenes Konto. Erst als der Mann schon in finanzielle Vorleistung getreten war, fiel ihm der Betrug auf und er meldete den Vorfall der Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei: Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel "Gebühren" zu bezahlen oder kostenpflichtige Telefonnummern anzurufen. Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern. (cr)

Weitere Infos rund um diese Masche gibt es unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

