Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz in Friesenheim

Ludwigshafen (ots)

Am Nachmittag des 15.08.2023 kam es im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Anwohner eines Hochhauses alarmierte die Polizei, da sein Nachbar randalieren würde. Bei Eintreffen der Polizeikräfte konnten diese einen schreienden Mann auf einem der oberen Geschosse des Hochhauses feststellen. Der Mann befand sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation und es bestand die Gefahr, dass er sich selbst verletzt. Gemäß unseren vorbereiteten Einsatzkonzepten wurde die Situation eingefroren und der Mann mit starken Polizeikräften unter Kontrolle gebracht. Er wurde durch den Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen in eine psychiatrische Klinik gebracht.

