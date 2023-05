Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beim Einkaufen Bargeld aus Portmonee entwendet

Gerolstein (ots)

Die Geschädigte meldete am gestrigen Mittag den Diebstahl ihres Portmonees aus der mitgeführten Handtasche beim Einkaufen. Demnach befand sich die Geschädigte im HIT-Markt in Gerolstein und stellte dann den Diebstahl des Portmonees beim Bezahlen an der Kasse fest. Das Portmonee hatte sie in der Handtasche, welche sie am Einkaufswagen abgelegt hatte. In einem unbeobachteten Moment nutzte der unbekannte Täter dann die Gelegenheit und entwendete das Portmonee aus der unverschlossenen Handtasche. Mit dem Marktleiter habe sie den Verkaufsraum nach dem Portmonee abgesucht als dieses dann durch einen unbekannten Finder an der Kasse abgegeben wurde. Das Bargeld in Höhe von ca. 140 Euro fehlte.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen bezüglich der Tat gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Daun unter Tel: 06592 96260.

