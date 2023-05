POL-PDWIL: Unfall mit zwei Verletzen in Daun-Neunkirchen

Gerolstein (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, dem 19.05.23, 21:00 Uhr und Samstag, dem 20.05.23, 10:00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den geparkten Pkw des Geschädigten am rechten Fahrzeugheck und flüchtete von der Unfallstelle in Gerol-stein, Am Rasbach 8. Zeugen, welche Angaben zu dem Verursacher / der Verursacherin geben können, werden gebeten, sich bei der ...

