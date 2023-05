Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Bedrohung mit Hammer

Prüm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 21.05.2023, kam es im Gerberweg in Prüm zu einer Bedrohung mittels Metallhammer. Eine fünfköpfige Gruppe Jugendlicher ging aus Richtung Bahnhofstraße in Richtung des Gerberweges. Eine Gruppe unbekannter Männer suchte die Örtlichkeit mit einem weißen PKW auf. Zwei Insassen stiegen aus dem PKW und drohten den Jugendlichen unvermittelt mit Schlägen. Einer der Männer hielt dabei einen Metallhammer in der Hand. Die Jugendlichen gingen den Männern deeskalierend aus dem Weg, was dazu führte, dass die unbekannten Täter die Örtlichkeit wenig später verließen. Verletzt wurde niemand. Das amtliche Kennzeichen des PKW konnte ermittelt werden. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei Prüm konnten die Täter nicht ausfindig gemacht werden. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wenn Sie Angaben zu dem Sachverhalt machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Prüm. Telefon 06551-9420.

