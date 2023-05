Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Großlittgen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 20.05.2023 kam es in der Ortslage von Großlittgen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Himmeroder Straße in Großlittgen, als dieser von der Fahrbahn abkam und einen Baum beschädigte. Anschließend setzte der Verkehrsteilnehmer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An der Unfallörtlichkeit konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, wodurch sich Rückschlüsse auf das Unfallfahrzeug schließen lassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich unter 06571/9260 zu melden

