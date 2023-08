Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeugbrand - Lkw umgekippt - Führerschein wurde einbehalten - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Radfahrer leicht verletzt

Von einem Parkplatz kommend, fuhr eine 21-Jährige am Donnerstag gegen 17.30 Uhr mit ihrem Audi auf die Industriestraße ein. Dabei übersah sie einen 71 Jahre alten Radfahrer und erfasste diesen mit ihrem Fahrzeug. Der Radler stürzte auf die Fahrbahn, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog.

Abtsgmünd: 8000 Euro Sachschaden

Unbekannte warfen eine Eisenstange in einen Holzpolter am Wanderparkplatz Wilflingen-Vorderbüchelberg. Diese geriet beim Häckseln mit den Baumstämmen in den Häcksler, wobei dieser stark beschädigt wurde und ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand. Hinweise auf die Verursacher bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/966615.

Westhausen: Vorfahrt missachtet - 25.500 Euro Schaden

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von insgesamt rund 25.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag ereignete. Gegen 11.45 Uhr bog ein 92-Jähriger mit seinem VW Golf aus Richtung Ellwangen kommend, auf die B 290 in Richtung Aalen ein, wobei er die Vorfahrt eines Sattelzuges missachtete. Der 56 Jahre alte Lkw-Fahrer leitete wohl noch eine Vollbremsung ein und wich aus, konnte aber den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Der VW wurde bei dem Aufprall nach rechts von der Straße geschleudert und kam dort auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Unfallverursacher erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der Sattelzug streifte bei seinem Ausweichmanöver zusätzlich den VW Golf eines 62-Jährigen, der in Richtung Ellwangen unterwegs war.

Ellwangen: Führerschein wurde einbehalten

Ein Zeuge meldete der Polizei am Donnerstagabend einen Fiat, der ihm durch sehr unsichere Fahrweise und das Überfahren einer roten Ampel aufgefallen war. Beamte des Ellwanger Polizeireviers konnten das Fahrzeug an der Einmündung Haller Straße / Berliner Straße anhalten und den 41 Jahre alten Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Nachdem ein entsprechender Test einen Wert von rund 2,6 Promille ergab, musste sich der 41-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Ellwangen: Fahrzeug gestreift

Mit seinem Mercedes Benz streifte ein 82-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr einen in der Karl-Stirner-Straße abgestellten VW Golf, wobei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand.

Waldstetten: Fahrzeugbrand

Auf der Bettringer Straße geriet am Donnerstagnachmittag gegen 15.35 Uhr der BMW eines 21-Jährigen in Brand. Der Mann bemerkte während der Fahrt Rauch, der aus dem Motorraum aufstieg und stellte den Pkw daraufhin auf einem Feldweg ab. Von der Freiwilligen Feuerwehr Waldstetten, die mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften anrückte, konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Der 21-Jährige hatte das Fahrzeug erst vor drei Tagen erworben; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 7500 Euro.

Tannhausen: Lkw umgekippt - 68-Jähriger schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 68-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr bei einem Unfall zu. Neben einem geteerten Feldweg in der Straße "Bleichroden" wollte der Mann mehrere Tonnen abgefrästen Asphalt auf einer Wiese abladen. Hierzu setzte er seinen Sattelzug ein Stück zurück und schräg nach rechts, wobei sich der Auflieger zu einem Teil in der Wiese befand. Beim Hochfahren der Schüttgutwanne kippte der Sattelzug komplett nach rechts um, wobei der 68-Jährige, der nicht angegurtet war, gegen die Beifahrertüre geschleudert wurde. Der schwer verletzte Mann konnte sich über die Dachluke des Führerhauses befreien. An dem Sattelzug entstand bei dem Unfall ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro.

