Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Eskalierter Streit in Sammelunterkunft - Wohnungseinbrüche - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Streit in Asylunterkunft eskaliert

Am Donnerstagmittag gegen 12:30 Uhr kam es zwischen zwei Bewohnern der Asylunterkunft in der Straße Innerer Weidach zunächst zu einer Auseinandersetzung. Der zunächst verbal ausgetragene Streit artete schließlich in wechselseitige Körperverletzungen aus, wobei u.a. auch ein Besenstiel zum Einsatz kam. Beide Männer im Alter von 23 und 29 Jahren wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Remshalden-Buoch: Wohnungseinbruch

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 20:15 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Erdgeschosswohnung in der Steinacher Straße ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar, der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Einbruch

Ein bisher unbekannter Dieb brach am Donnerstag gegen 16:20 Uhr in ein Gebäude in der Straße Seehalde ein. Vermutlich aufgrund der Alarmanlage, die durch den Einbrecher ausgelöst wurde, ergriff der Täter ohne Diebesgut die Flucht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Aufgefahren

Ein 33-jähriger Skoda-Fahrer bemerkte am Donnerstag kurz vor 15 Uhr beim Befahren der Stuttgarter Straße zu spät, dass die vor ihm fahrende 46-jährige Dacia-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Sowohl die Dacia-Fahrerin, als auch ihre 14-jährige Mitfahrerin wurden beim Unfall leicht verletzt. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Fellbach: Motorradunfall

Ein 27-jähriger Motorradfahrer befuhr am Donnerstag gegen 18.25 Uhr in Oeffingen die Ludwigsburger Straße, als er in einer Kurve auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle verlor und stürzte. Das Motorrad stieß dabei noch gegen das Auto einer entgegenkommenden 31-jährigen Mercedes-Fahrerin. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Schaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

Fellbach: Verletzter Radfahrer

Ein 53-jähriger Rennradfahrer befuhr am Donnerstag gegen 18.20 Uhr den Radweg Neckarhalde in Richtung Aldingen. Er übersah dabei einen umgestürzten Baum, der auf Kopfhöhe über den Radweg ragte. Der Radfahrer stieß gegen den Baum und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur medizinischen Versorgung verbracht.

