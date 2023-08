Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Motorradfahrer schwer verletzt - Zweimal Totalschaden und vier verletzte Personen - Getränkekisten verloren - Handbremse nicht angezogen

Aalen (ots)

Aalen: Handbremse nicht angezogen

Am Freitag gegen 10:45 Uhr stellte ein 47-Jähriger seinen Mercedes Sprinter in der Beethovenstraße ab, ohne diesen ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Während der Mann im Heckbereich mit dem Entladen des Fahrzeugs beschäftigt war, rollte dieses plötzlich davon und prallte gegen einen entgegenkommenden Suzuki Vitara eines 68-jährigen Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Westhausen: Getränkekisten verloren

Ein 60-jähriger Lenker eines IVECO LKW befuhr am Freitagmorgen gegen 8 Uhr die BAB7 In Fahrtrichtung Würzburg. An der Anschlussstelle Westhausen verließ er die Autobahn und wollte auf die B29 einfahren. Im Kurvenbereich löste sich die Sicherung seiner Ladung, so dass eine Vielzahl von Getränkekisten auf die Fahrbahn stürzte, so dass die B29 in beide Richtungen bis etwa 9.45 Uhr blockiert war. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Neresheim: Zweimal Totalschaden und vier verletzte Personen

Um 11 Uhr am Freitag wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein Unfall auf der B466 zwischen Ohmenheim und Ederheim gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 67-jähriger Lenker eines AMG Mercedes, der in Fahrtrichtung Ederheim unterwegs war, zu Beginn einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mercedes durchfuhr in einem großen Linksbogen etwa 240 Meter Ackerfläche, bevor er wieder auf die Fahrbahn zurückschleuderte. Anschließend driftete das Fahrzeug in einem Rechtsbogen wieder von der Fahrbahn ab und prallte auf einen, mit zwei Personen besetzten VW Caddy, welcher auf einem Feldweg, direkt am Waldrand geparkt war. Der Caddy wurde durch die Kollision um 180 Grad um die eigene Achse gedreht. Der Mercedes schleuderte noch einige Meter weiter und kam in einem Gebüsch zum Stehen. Der Fahrer des Mercedes, seine 70-jährige Beifahrerin sowie der 61-jährige VW-Lenker und dessen 60-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit Rettungswagen in unterschiedliche Krankenhäuser verbracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt mindestens 58.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Motorradfahrer schwer verletzt

Auf der L1161 zwischen Bettringen und Bargau wollte am heutigen Freitag, gegen 13:30 Uhr, ein 21-jähriger Lenker eines Kawasaki Motorrades ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Unmittelbar nachdem er auf die Gegenfahrspur ausgeschert war, stieß er mit einem entgegenkommenden Smart zusammen, welchen der junge Fahrer offensichtlich übersehen hatte. Durch den Unfall wurde der Biker schwer verletzt. Sowohl er, als auch die 30-jährige Smart-Lenkerin wurden jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere den Lenker des Fahrzeugs, welches überholt werden sollte, sich beim Polizeirevier unter der Rufnummer 07171/3580 zu melden.

