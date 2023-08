Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich a. R. - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Unfallverursacher flüchtig

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (22. August 2023) gegen 14:30 Uhr befuhr ein Ehepaar aus Emmerich mit seinen Fahrrädern den Kapellenberger Weg in Klein-Netterden. Als sie von dem bislang unbekannten Fahrer eines Pkw mit Anhänger in Höhe einer Tankstelle überholt wurden, touchierte der Anhänger beide Radfahrer, sie stürzten und zogen sich Verletzungen zu. Der 70-jährige Mann wurde so schwer verletzt, dass Lebensgefahr seitens des Rettungsdienstes nicht ausgeschlossen werden konnte. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Nimwegen (NL) geflogen.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizei Kleve wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Fahrzeug mit Anhänger geben können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell