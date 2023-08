Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Diebstahl eines hochwertigen Wohnwagens mit dem Kennzeichen KLE - EL 682

Straelen (ots)

Am Montag (21.08.2023) zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen hochwertigen Wohnwagen des Herstellers Dethleffs mit dem Kennzeichen KLE - EL 682. Der Wohnanhänger war auf einem überdachten Stellplatz hinter einem Möbelhaus an der Straße An der Öelmühle abgestellt. Die Unbekannten brachen das Tor zu dem Gelände auf und machten sich an dem Wohnwagen zu schaffen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit gesehen haben, richten ihre Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

