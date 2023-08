POL-KLE: Kleve - Diebstahl eines Motorrades mit dem Kennzeichen KLE - PY 11

Weeze (ots) - Am Freitag (18. August 2023) und Samstag (19. August 2023) fand das San Hejmo Musikfestival auf dem Gelände des Flughafens Weeze statt. An beiden Tagen zusammen waren etwa 50.000 Personen auf dem Gelände, davon 10.000 Camper. Die Anreise begann bereits am Donnerstag (17. August 2023) und endete am ...

mehr