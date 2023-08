Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel/ BAB65- Unfall mit Sperrung der Fahrbahn

Kandel- BAB65 (ots)

Am 08.08.2023 kam es gegen 14:45 Uhr zu eine Unfall auf der BAB 65 zwischen den Anschlussstellen Kandel-Süd und Kandel-Mitte in Richtung Ludwigshafen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich ein PKW Fahrer im Überholvorgang auf der linken Fahrspur. Auf der rechten Fahrspur verzögerte sich der Verkehrsfluss, was durch den LKW Fahrer, auf der rechten Spur, zu spät bemerkt wurde. Der Fahrer wollte auf die linke Fahrspur ausweichen. Hierbei übersah er den PKW Fahrer, welcher sich mit seinem PKW in Höhe der Zugmaschine befand. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam in ein örtliches Krankenhaus und am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Am LKW wurde der Kraftstofftank beschädigt und der Kraftstoff verteilte sich auf der Fahrbahn und der angrenzenden Grünfläche. Zum Berichtszeitpunkt ist die Richtungsfahrbahn Ludwigshafen noch voll gesperrt und die Aufräumarbeiten laufen. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Kandel-Süd abgeleitet.

