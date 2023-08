Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Autos in der Bahnhofstraße angegangen

Bild-Infos

Download

Annweiler (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde an einem Pkw Mercedes in der Bahnhofstraße eine Autoscheibe mit einem Kanaldeckel eingeworfen und der auf dem Beifahrersitz liegende Geldbeutel entwendet. Aus einem weiteren, unverschlossenen Pkw wurde in der Bahnhofstraße ebenfalls der Geldbeutel entwendet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang zum Einen darauf hin, das Auto beim Verlassen stets zu verschließen, zum Anderen, keine Wertsachen und/oder Taschen offen erkennbar im Fahrzeug liegen zu lassen. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Annweiler.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell