LPI-SHL: Gefährliche Körperverletzung im Steinweg

Hildburghausen (ots) - Am 24.06.2023 gegen 23:50 Uhr wurde in Hildburghausen eine 16-jährige Fahrradfahrerin festgestellt, welche bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von 2,08 Promille erzielte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt und die Jugendliche an ihre Familie übergeben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

