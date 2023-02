Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Volksverhetzende Parolen

Erfurt (ots)

Mehrere Strafanzeigen, u. a. wegen Volksverhetzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung, musste die Polizei Sonntagabend am Erfurter Hauptbahnhof aufnehmen. Eine achtköpfige Personengruppe skandierte mehrfach volksverhetzende Parolen. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurden Platzverweise an die Täter ausgesprochen. Da ein 24-Jähriger dem Platzverweis nicht nachkommen wollte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Ein weiterer 24-Jähriger wiederholte im Beisein der Beamten die volksverhetzenden Parolen. Anschließend versuchte er zwei Polizisten zu schlagen. Der Mann musste daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei beleidigte er die Beamten mehrfach. Beide Männer wurden zu einer Dienststelle gebracht. Nachdem sie sich wieder beruhigt hatten, konnten sie mit mehreren Anzeigen im Gepäck entlassen werden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell