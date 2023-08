Straelen (ots) - Am Montag (21.08.2023) zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen hochwertigen Wohnwagen des Herstellers Dethleffs mit dem Kennzeichen KLE - EL 682. Der Wohnanhänger war auf einem überdachten Stellplatz hinter einem Möbelhaus an der Straße An der Öelmühle abgestellt. Die Unbekannten brachen das Tor zu dem Gelände auf ...

