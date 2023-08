Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Papiercontainer in Brand gesteckt - Einbrüche - Autofahrerin bei Unwetter verletzt & Raubdelikt

Aalen (ots)

Waiblingen: Papiercontainer in Brand gesteckt

Am frühen Dienstagmorgen gegen 5 Uhr wurde ein Papiercontainer im Schlesierweg in Brand gesteckt. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Waiblingen kam mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer, wodurch verhindert werden konnte, dass der Container beschädigt wird. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden-Grunbach: Kellerräume aufgebrochen

Ein bisher unbekannter Dieb verschaffte sich in der Nacht auf Freitag über ein Kellerfenster Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Brückenstraße und brach dort vier Kellerräume auf. Was aus den Kellerräumen entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.

Backnang: Autofahrerin bei Unwetter leicht verletzt

Eine 34-jährige Autofahrerin befuhr am Donnerstag gegen 17.15 Uhr bei dem aufkommenden Unwetter den Gemeindeverbindungsweg zwischen Backnang und Strümpfelbach. Dort fiel ein abgebrochener Baumwipfel beim Sturm auf das vorbeifahrende Auto der 34-Jährigen, wobei der Pkw Suzuki schwer beschädigt wurde. Die Autofahrerin verletzte sich beim Unfall leicht. Das Auto, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

Plüderhausen: Einbruch

In der Nacht zum Freitag wurde in der Birkenallee in ein Firmengebäude eingebrochen. Die Einbrecher öffneten hierzu gewaltsam ein Fenster und erbeuteten aus dem Gebäude mehrere hundert Euro Bargeld. Die Polizei Plüderhausen bittet nun zur Klärung des Tatgeschehens um Zeugenhinweise, die sie unter Tel. 07181/81344 entgegennimmt.

Fellbach: Raubdelikt am Bahnhof

Ein 13-jähriger Junge hatte im Vorfeld über einen Socialmediakanal Kleidung zum Verkauf angeboten und verabredete sich am Donnerstagabend mit einem Kaufinteressenten beim Bahnhof. In einer dortigen Unterführung traf er gegen 17 Uhr die für ihn bislang unbekannte Person, die in Begleitung von etwa acht weiteren Jugendlichen dort erschienen war. Der 13-Jährige wurde dann überfallartig angegriffen, wobei die Gruppierung umgehend auf das 13-jährige Opfer einschlug und die Kleidung als auch eine weitere Tasche mit Wertgegenständen entwendete. Der 13-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und musste später in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Tatverdächtigen flüchteten nach dem Vorfall. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat zur Klärung und Identifizierung der noch unbekannten Angreifer die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen werden.

