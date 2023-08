POL-PIKIR: PKW zerkratzt

Kirn (ots) - Am Freitagvormittag, den 11.08.2023 kam es um 09:45 Uhr in der Dhauner Straße (Einbahnstraße) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer LKW mit deutschem Kennzeichen streifte beim Vorbeifahren in Höhe der Hausnummer 8 einen PKW, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt, ohne sich vorher um den entstanden Schaden zu kümmern, ...

