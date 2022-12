Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 10.12.2022

Delmenhorst (ots)

Brake: Firstbrand am Rohbau

Am Freitagmittag, gegen 12:20 Uhr, brach bei Dacharbeiten eines im Rohbau befindlichen Mehrfamilienhauses, welches an der Weststraße in Brake errichtet wird, ein Feuer aus. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand vorerst löschen. Am Freitagabend, gegen 22:35 Uhr, entfachte das Feuer erneut, so dass die Feuerwehr wieder ausrücken musste.

Der Schaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf etwa 50.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Beim zweiten Feuerwehreinsatz kam es zusätzlich zu Verzögerungen der Löscharbeiten, da ein PKW eines Anwohners auf einem Wasserhydranten im absoluten Halteverbot parkte. Gegen den betroffenen Fahrzeughalter wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

