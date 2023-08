POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht

Staudernheim, Odernheimer Straße (ots) - Am frühen Dienstagmorgen kam es in Staudernheim in der Odernheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Wand eines Privathauses beschädigt wurde. Gegen 05:30 Uhr befuhr ein 55-jähriger PKW-Fahrer die Odernheimer Straße in Fahrtrichtung "Am Wolfsgang", als dieser aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkommt und frontal gegen eine Hausfassade prallt. Der Fahrer des PKWs wurde durch den Unfall leicht verletzt ...

