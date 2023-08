Polizei Gütersloh

POL-GT: Vorsicht bei Verkäufen in den eigenen vier Wänden

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Ein Frau aus dem Kreis Gütersloh hat in den vergangenen Tagen Gartenmöbeln zum Verkauf auf einer Anzeigenplattform angeboten.

Als ein Interessent erschien, interessierte sich dieser nicht nur für die angebotenen Möbel, sondern fragte die Dame auch nach hochwertigem Schmuck. Das Gespräch verlief sehr unangenehm und letztendlich ist der Käufer verärgert und ohne Möbel davongefahren. Die polizeilichen Ermittlungen dazu laufen.

Die Polizei warnt! In diesem Fall ist es gut ausgegangen. Der Mann befand sich nicht direkt in der Wohnung der Frau und nach einer kurzen Diskussion ist er gefahren. Die Masche ist immer ähnlich. Nach einem freundlichen Anbahnungsgespräch erscheint der angebliche Käufer unter Verwendung einer Legende vor Ort und fragt dort beharrlich nach hochwertigem Schmuck. Aufgrund des Auftretens des Käufers lassen sich immer wieder Menschen einschüchtern und zeigen den Betrügern ihre Sachen. Immer wieder kommt es dazu, dass in einem unbeobachteten Moment dieser Schmuck eingesteckt wird oder ein zweiter Täter unbeobachtet die Wohnräume betritt und sich so die hochwertigen Habseligkeiten aneignet. In anderen Fällen verkaufen Menschen, eingeschüchtert von den Betrügern, ihre hochwertigen Schmuckstücke für viel zu wenig Geld. Lassen Sie Unbekannte niemals in Ihre Wohnung. Sollte es aufgrund der von Ihnen angebotenen Sachen nicht anders möglich sein, bitten Sie eine vertraute Person dazu und lassen Sie Käufer niemals unbeaufsichtigt. Machen Sie auch in einem vermeintlich freundlichen Anbahnungsgespräch keine Angaben über wertvolle Gegenstände in Ihrem Haushalt. Die Betrüger haben es in den meisten Fällen auf ältere Menschen abgesehen.

