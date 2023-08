Polizei Gütersloh

POL-GT: Rheda - Wiedenbrück: Verkehrsunfall auf der B 55 mit 2 verletzten Personen

Gütersloh (ots)

Rheda - Wiedenbrück (UK): Am 28.08.23 um 16:54 h befuhr eine 59-jährige Lippstädterin mit einem PKW Ford Fiesta die Umgehungsstraße (B 55) in Rheda-Wiedenbrück in Fahrtrichtung Münster. Vor ihr fuhr eine 60jährige Rheda - Wiedenbrückerin mit ihrem PKW VW Touran in gleicher Fahrtrichtung. Die Fahrerin des Ford übersah einen Anhaltevorgang des vor ihr bremsenden Tourans in Höhe der Beckumer Straße und fuhr auf. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht. Sie befanden sich jeweils alleine in den PKW. Sie wurden durch anwesende Rettungskräfte zunächst behandelt und anschließend in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Die Unfallstelle war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR. Ein Unfallbeteiligtes Fahrzeug wurde vom Unfallort abgeschleppt, da es nicht mehr fahrbereit war.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell