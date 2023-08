POL-GT: Wohnmobildiebstahl in Rietberg

Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Zwischen Samstag (26.08., 17.30 Uhr) und Montagmorgen (28.08., 06.50 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Geschäft an der Waldbadstraße eingebrochen. Die Täter gelangten gewaltsam in das Gebäude. Ersten Erkenntnissen nach gingen die Täter rabiat vor und flexten einen Tresor auf, in welchem sich eine geringe Menge Bargeld befand. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann ...

mehr