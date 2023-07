LPI-NDH: Korrektur zur Meldung "Mehrere Verletzte bei Unfall"

Mühlhausen (ots) - Ein Jugendlicher verursachte gestern Nachmittag in Mühlhausen einen Brandschaden von mindestens 5000 Euro. Er hatte am Nachmittag in einem leerstehenden Gebäude am Hagebuttengraben Unrat angezündet und so Schäden an den Wänden herbeigeführt. Eine weggeworfene Zigarette entzündete wenig später noch einen Haufen an Unrat vor dem Gebäude. Zeugen hatten mehrere Jugendliche, darunter den ...

