Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Birkenfeld (ots)

In ein Wohnhaus eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher am Dienstag in Birkenfeld-Gräfenhausen.

Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 12:30 und 19 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Innere des Anwesens in der Kelterstraße. Dort durchsuchten die Eindringlinge mehrere Räume, bevor sie die Flucht ergriffen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt.

Der Kriminaldauerdienst bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Allgemeine Hinweise:

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen informieren Sie kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind.

Ergänzend bietet die Polizei auf der Netzseite https://www.k-einbruch.de/ Tipps zum Einbruchschutz.

Sensibilisieren Sie bitte Familie, Freunde und Bekannte zum Thema Einbruch. Hierfür hat das Polizeipräsidium Pforzheim Hinweisbilder ("Aufpassen... in der dunklen Jahreszeit", "Schützt Euer Eigentum") erstellt, die zum Herunterladen auf der folgenden Seite bereitgestellt werden: https://pppforzheim.polizei-bw.de/downloads/. Laden Sie sich diese Bilder herunter und teilen Sie diese über Ihre Kanäle in den sozialen Medien (WhatsApp, Facebook, Instagram etc.).

