Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Boot gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Boot gestohlen

In Wittmund haben Unbekannte ein Boot gestohlen. Zwischen Freitag, 15.09.2023, und Mittwoch, 20.09.2023, wurde von einem Grundstück in der Straße Am Tief ein Ruderboot entwendet. Das etwa drei Meter lange Sportgerät war zum Tatzeitpunkt am Steg an der Harle mit einem Tau befestigt. Hinweise auf den Verbleib des Ruderboots nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

