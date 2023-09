Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Unfallzeuge gesucht

Norden - Unfallflucht

Norden - Unfall mit Motorrädern und Pkw

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Unfallzeuge gesucht

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Donnerstag in Upgant-Schott sucht die Polizei einen Zeugen. Eine männliche Person soll zum Zeitpunkt des Unfalls, gegen 14.45 Uhr, in Höhe des Baustoffhandels an der Kirchstraße gestanden haben und konnte das Geschehen möglicherweise beobachten. Der Mann wird gebeten, sich bei der Polizei unter 04931 9210 zu melden.

Norden - Unfallflucht

In der Bahnhofstraße in Norden hat sich am Samstag eine Unfallflucht ereignet. Auf dem Parkdeck Norder Tor touchierte ein Unbekannter zwischen 12 Uhr und 12.20 Uhr mit seinem Fahrzeug einen grauen Opel Adam. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Unfall mit Motorrädern und Pkw

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Motorradfahrern und einer Autofahrerin kam es am Sonntag in Norden. Gegen 18 Uhr fuhren nach ersten Erkenntnissen zwei 31 und 54 Jahre alte Motorradfahrer auf der B 72 in Richtung Osteel. In Höhe Schlackenweg überholten sie offenbar trotz Gegenverkehr ein Fahrzeug. Eine VW-Fahrerin auf der Gegenfahrbahn musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit den Motorrädern zu verhindern. Hinter ihr konnte jedoch ein 23-jähriger Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW auf. Die Autofahrerin und der junge Motorradfahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die beiden 31 und 54 Jahre alten Motorradfahrer flüchteten zunächst von der Örtlichkeit, konnten jedoch wenig später ermittelt werden. Gegen sie wird nun ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell