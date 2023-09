Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 23. September 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Einbruchdiebstahl aus Fahrschule

Do., 21.09.2023, 20:30 Uhr bis Fr., 22.09.2023, 06:50 Uhr 38162 Cremlingen, Hauptstraße

In der Nacht von Donnerstag, 21.09.2023 auf Freitag. 22.09.2023, gelangten unbekannte Täter, nach dem Einwerfen eines Fensters, in eine Fahrschule in der Hauptstraße und entwendeten einen Rollcontainer. Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Kontrolle von sog. Schrottsammlern

Freitag, 22.09.2023 In Heiningen

Am Freitag, 22.09.2023, wurde gg. 08:30 Uhr eine wie o.g. Kontrolle durchgeführt. Der hier kontrollierte 43jährige Schrottsammler konnte keine Transportanzeige und keinen Arbeitsnachweis erbringen. Zudem entsprach die Ladungssicherung nicht den Vorschriften. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten Verfahren wurden eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Freitag, 22.09.2023, 22:30 Uhr, Kreisstraße 4, Sickte Rtg. Apelnstedt

Ein 46-Jähriger aus dem Landkreis Wolfenbüttel wollte mit seinem PKW einem Reh ausweichen und kommt dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Von dem Fahrzeugführer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der PKW-Schlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an Kfz

Fr., 22.09.2023, 09:20 Uhr bis 14:15 Uhr, Alter Weg in 38302 Wolfenbüttel

Bislang unbekannter Täter beschädigt den Pkw der Geschädigten durch Zerkratzen des Fahrzeuglacks. Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind Freitag, 22.09.2023 gegen 12:30, Siedlerstraße in Wolfenbüttel

Beim Rückwärtsfahren stößt der 24-jährige Pkw-Fahrer gegen die geöffnete Beifahrertür eines haltenden Pkw. Dabei wird die Beifahrertür zugestoßen und der Fuß des soeben aussteigenden Kindes eingequetscht. Der 10-jährige wird ambulant durch eine RTW-Besatzung versorgt und ist lediglich leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell