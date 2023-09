Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wechseltrick - Seniorin bestohlen

Much (ots)

Eine 86-jährige Seniorin wurde am Donnerstagmorgen (07. September) von einem mutmaßlichen Betrüger bestohlen. Gegen 11:00 Uhr war die Geschädigte auf dem Gehweg an der Hauptstraße in Much unterwegs. Dabei wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Unbekannte fragte sie, ob die Seniorin Kleingeld wechseln könne. Die 86-Jährige öffnete daraufhin ihre Geldbörse, um der Bitte des Mannes nachzukommen. Zusammen suchten sie in dem Münzfach nach Kleingeld. Nachdem der Tatverdächtige sich entfernt hatte, kam der Mucherin die ganze Situation komisch vor. Als sie nochmals in ihr Portemonnaie sah, musste sie feststellen, dass rund 100 Euro in Scheinen entwendet worden waren.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

Er sei etwa 40 Jahre alt und circa 180 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem hellen Hemd.

Wer Hinweise zu der Person geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3421 in Verbindung zu setzen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell