Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunken gegen Zaun gefahren und geflüchtet

Lohmar (ots)

Am Donnerstagabend (07. September) kam es im Einmündungsbereich der Kreisstraße 34 (K34) / Baumgartenstraße in Lohmar-Hausen zu einer Verkehrsunfall-Flucht. Gegen 22:00 Uhr beobachtete eine Zeugin einen grünen PKW, der die K34 in Richtung Lohmar-Höffen befuhr. Im Einmündungsbereich kam der zunächst unbekannte Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Holzzaun. Ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte mit seinem PKW in Richtung Baumgartenstraße. Die Zeugin konnte noch ein Teil des Kennzeichens ablesen, bevor sie die Polizei und den Eigentümer des Holzzauns kontaktierte. Da das verunfallte Fahrzeug Betriebsmittel während des Wegfahrens verloren hatte, konnten die Polizisten der Spur folgen und schließlich den mutmaßlichen Fahrzeugführer, als auch das verunfallte Fahrzeug auffinden. Als die Beamten an der Haustür klingelten, öffnete ein 60-jähriger Lohmarer, auf den die Beschreibung der Zeugin passte. Der 60-Jährige machte einen alkoholisierten Eindruck auf die Polizisten. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Das Gerät zeigte einen Wert von rund 1,7 Promille an. Auch das von der Zeugin angegebene Fragment-Kennzeichen passte mit dem angebrachten Kennzeichen an dem grünen Fahrzeug überein, welches in der Garage des 60-Jährigen stand. Zudem wies der PKW starke Beschädigungen am Frontbereich auf. Dem 60-Jährigen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfall-Flucht und Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell