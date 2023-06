Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Schneller Aufklärungserfolg: Ermittler stellen Minibagger und weitere Arbeitsgeräte bei Durchsuchung sicher

Selm (ots)

Gemeinsame kriminalpolizeiliche Ermittlungen der Kreispolizeibehörde Unna und des Polizeipräsidiums Koblenz haben zu einem schnellen Aufklärungserfolg geführt.

Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen bei einem 55-jährigen deutschen Staatsbürger im rheinland-pfälzischen Flammersfeld haben Ermittler nicht nur einen Minibagger sichergestellt, der, wie bereits polizeilich berichtet, am 6. Juni 2023 am Pädagogenweg in Selm gestohlen wurde, sondern auch weitere entwendete Arbeitsgeräte.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen gegen den Mann dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell