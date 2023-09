Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrerin übersieht Kleinkraftradfahrerin/Unfall im Kreisverkehr

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

In Neunkirchen-Seelscheid kam es am Dienstag (05. September) zu einem Verkehrsunfall. Gegen 18:45 Uhr befuhr eine 16-Jährige aus Hennef mit ihrem Kleinkraftrad den Kreisverkehr der Bundesstraße 507 (B507)/ Hauptstraße / Hennefer Straße. Die Jugendliche kam von der Hauptstraße und wollte den Kreisverkehr eigentlich auf die Hennefer Straße verlassen. Eine 60 Jahre alte Frau aus Neunkirchen-Seelscheid wollte von der B507 aus Richtung Lohmar kommend in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah die Golffahrerin das Motorrad und es kam zum Zusammenstoß. Dabei fiel die 16-Jährige auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Henneferin in eine Kinderklinik. An den beteiligten Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Autofahrerin erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell